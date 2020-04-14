23 Nisan şiirleri 2020 kısa 1 kıtalık ilkokul 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri bu önemli güne az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde. Bu sene Atatürk'ın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan etkinliklerle kutlanamayacak. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, bayram coşkusunu evlerinde kutlayacaklar. İşte en güzel 2 kıtalık kısa ve uzun 23 Nisan ile ilgili şiirler...Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanıyor. Bu önemli güne bir zaman kala okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine evde devam eden öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 2 kıtalık kısa, uzun ve 4 kıtalık 23 Nisan sözleri haberimizde.
İŞTE 23 NİSAN ŞİİRLERİ
23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
23 NİSAN
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce,haftalarca çalıştı için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.
Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)
Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur;daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU