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Olayın adresi Şanlıurfa! Başıboş köpekler çocuklara saldırdı: 3'ü ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA Viranşehir'de, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı.

3 çocuğun durumu ağır

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.

Başıboş köpeklerin toplanmasını istiyorlar

Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

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