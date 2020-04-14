Olayın adresi Şanlıurfa! Başıboş köpekler çocuklara saldırdı: 3'ü ağır 6 yaralı
ŞANLIURFA Viranşehir'de, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Abone ol
Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı.
3 çocuğun durumu ağır
Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.
Başıboş köpeklerin toplanmasını istiyorlar
Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
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