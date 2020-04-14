HABER /  YEREL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Ankara'da market işletmecisi koronavirüse yakalandı tüm mahalle karantinada

ANKARA'da bulunan Velihimmetli mahallesinde market işleten İbrahim T. yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Market işletmecisinin pozitif çıkmasıyla tüm mahalle karantina altına alındı. Sağlık ekipleri ev ev gezerek vatandaşı kontrol ediyor.

Abone ol

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Velihimmetli Mahallesi, market işletmecisi İbrahim T.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Mahallaye giriş-çıkışlar kapatıldı

120 hanenin bulunduğu mahalledeki marketi işleten İbrahim T, dün yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. İbrahim T'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallede yaşayanların marketten sürekli alışveriş yapması nedeniyle, tedbir amacıyla karantina kararı alındı. Jandarma ekipleri, dün akşamdan itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Salgına karşı koruyucu kıyafet giyen jandarma ekipleri, önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermedi. 

Sağlık görevlileri mahalleyi kontrolden geçiriyor

Sağlık ekipleri, jandarmanın önlemlerini sürdürdüğü mahallede sağlık kontrolüne başladı. Sağlık görevlileri, mahallede yaşayanları evlerinde ziyaret ederek tek tek sağlık kontrolünden geçiriyor. Mahalle sakinleri ayrıca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Su faturaları 3 ay ertelenecek! 3 ay kimse işten atılamayacak yeni teklif bomba
Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan çarpıcı sözler! Korona toplumun yüzde 60'ına bulaşacak
Dolarda koronavirüs etkisi! Analistlerden kritik uyarılar
Diyanet açıkladı koronavirüs nedeniyle Ramazan'da oruç tutulmayacak mı?
Bakan Mustafa Varank 'güzel haber var' deyip açıkladı
Novotel 8 doktoru otelden attı! Tepki yağınca Novotel'den açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Vagner Love darbesi!
PKK'nın Kulp'taki kalleş saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı
2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi
Papa’dan ‘herkese maaş’ önerisine destek geldi! Evrensel temel gelir nedir?
Antalya'da babası uyuşturucu almasına izin vermedi bıçaklayıp ölüme terk etti
Küçük bazlama nasıl yapılır tek lokmalık lezzet!
Yorumlar