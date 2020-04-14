7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? Netflix'te 7. Koğuştaki Mucize'ye rağbet

Ünlü futbolcu Neymar'ı ağlatan 7. Koğuştaki Mucize sinemada yakaladığı başarıyı Netflix'te devam ettiriyor. Dünyanın birçok ülkesindeki Netflix'te en çok izlenen filmler arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu hayli dramatik.

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Ünlü futbolcu Neymar'ın izlediği ve '"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." dediği 7. Koğuşta Mucize filmi hala Netflix'te gösterimde. Film 2019 yılında en çok izlenen yapım olmuştu.

7. Koğuştaki Mucize filminin konusu:

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür.

Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür.

Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.