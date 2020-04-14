Nelet gele böyle korona virüse! Van, Trabzon, Karabük, Tekirdağ, Amasya'dan güldüren afişler

Koronavirüsle mücadele kapsamında insanlara sürekli evde kal çağrıları yapılırken, bazı illerde şiveli olarak yapılan afişler hem güldürdü hem düşündürdü. Van, "Nelet gele böyle korona virüse" derken, Trabzon, "Ne demek evde olmay :)" fırçası attı. Amasya'nın Suluova ilçesi, “Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk” derken, Karabük'ün Safranbolu ilçesi ‘Evde dur abisinin Düzelü Bee’ tesellisi verdi. İşte yurdun dört bir yanından şiveli afişler...