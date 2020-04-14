Nelet gele böyle korona virüse! Van, Trabzon, Karabük, Tekirdağ, Amasya'dan güldüren afişler
Dünyayı ve Türkiye'yi adeta esir alan koronavirüsten korunmanın en garanti yolu evde kalmak. Anadolu'daki belediyeler de sokakları şiveli pankartlarla süsleyerek insanları güldürerek uyarıyor...
Koronavirüsle mücadele kapsamında insanlara sürekli evde kal çağrıları yapılırken, bazı illerde şiveli olarak yapılan afişler hem güldürdü hem düşündürdü. Van, "Nelet gele böyle korona virüse" derken, Trabzon, "Ne demek evde olmay :)" fırçası attı. Amasya'nın Suluova ilçesi, “Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk” derken, Karabük'ün Safranbolu ilçesi ‘Evde dur abisinin Düzelü Bee’ tesellisi verdi. İşte yurdun dört bir yanından şiveli afişler...
Van’da korona virüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olmak olarak değerlendirilirken, yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için ‘evde kal’ çağrıları yapıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ‘evde kal’ çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Van şiveli ve bazıları Kürtçe yazılı afişleri kentin en işlek noktalarına astı.