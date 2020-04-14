Son dakika! CHP af yasasını Anayasa Mahkemesi'he götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te bu gece kabul edilen Ceza İniz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı...

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CHP yine Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz indirimi yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı. Engin Özkoç, CHP'nin hukukçu kurmaylarının yasa üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özkoç, siyasi suçların da af kapsamına alınması için çalıştıklarını ifade etti.