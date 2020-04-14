Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs bitmeden başka bir salgın başladı
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kaosun içine iterken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir salgının haberini verdi. DSÖ, Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu.Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.
Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.
Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.