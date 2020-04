Ahmed Kutucu'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu, ''Sezon başında Fenerbahçe’nin sana ilgisi vardı. Kulübün bırakmadı. Türkiye’ye gelmeyi düşünür müsün?'' sorusuna yanıt verdi.

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, SÖZCÜ’ye konuştu.

Milli Takım tercihini Almanya’dan değil de Türkiye’den yana kullandın. Bu kararı alırken neler düşündün?

Bu karar çok kolay olmadı. Sonuçta burada büyüdüm ve buradaki hocalarla vakit geçiriyorum. Almanya’nın milli takım hocaları sürekli beni ziyaret ediyordu. Tüm imkânları sundular açıkçası ama ben, kalbimin sesini dinledim. Bu kararda çok fazla kariyer veya hangi kararın daha faydalı olacağını dinlemek istemedim.

Sezon başında Fenerbahçe’nin sana ilgisi vardı. Kulübün bırakmadı. Türkiye’ye gelmeyi düşünür müsün?

Her Türk futbolcu gibi bir gün Türkiye’de oynamak isterim ama şu an önceliğim Avrupa. Kariyerimde adım adım ilerlemek istiyorum. Schalke’nin değişilmez forvetleri arasında yer almak istiyorum. Sonraki hedefim İngiltere Premier Ligi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk şans aldığımda 18 yaşımdaydım. Çok güzel ve özel bir duygu. Bunu tekrar yaşamak istiyorum. İdolüm her zaman Brezilyalı Ronaldo olmuştur.





A Milli Takım, EURO 2021’de neler yapabilir sence?

Evet çok yetenekli oyuncularımız var. Dünya şampiyonu Fransa’yı yendiğimizde neler yapabileceğimizi herkes gördü. Babam ve ağabeyim, 2002’de Şenol Hoca ile yaşanan dünya üçüncülüğünü anlattı bana. Ben de Youtube’dan izledim, bayağı etkilendim. Umarım böyle bir hava yakalayıp gelecek sene Avrupa Şampiyonası’nda başarılı bir turnuva geçiririz. Merih, Çağlar, Ozan ve Cengiz gibi yetenekli isimlerimiz var.

Andorra maçında A Milli formayı giydin. Neler hissettin?

Şenol hocanın bu şansı bana vermesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir performans sergilediğimi ve bunun daha başlangıç olduğunu bana söyledi. EURO 2020’de hocamın beni çağırmasını umut ediyordum. Yusuf, Cenk ve Merih Demiral gibi oyuncularımızın sakatlığı vardı. Şu an Ozan da futbol oynayamıyor. Belki de ertelenmesi bizim için daha faydalı oldu.





''Ufakken Mesut Özil ve Hamit Altıntop’u izledim''

Almanya'daki Türk nüfusunun yoğun olduğu Gelsenkirchen doğumlu olan Ahmed Kutucu, “Bizim burada herkes birbirini tanır. Çocukken sokaklarda top oynardık, büyüklerimizi izlerdik. Onlar senden güçlü olduğu için sana güç verir. Ben de ufakken Mesut Özil ve Hamit Altıntop’u izledim. Ağabeyim ve babam da onları iyi tanır. Zaman zaman görüşüyoruz. Ozan Kabak da buraya alıştı. Birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

Ahmed Kutucu kimdir?

2000'de Almanya Gelsenkirchen’de dünyaya gelen Ahmed, futbola Essen takımında başladı. 1.81’lik genç yıldız, Mehmet Hacıoğlu’nun antrenörlük döneminde Türkiye U17, Vedat İnceefe’nin teknik adamlığı sırasında ise Türkiye U19 milli takımlarından davet aldı. Genç forvet, yine İnceefe döneminde U21 milli takımımız ile boy göstermeye başladı.