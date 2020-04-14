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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin İngiltere'ye yardımında bir ilk yaşandı

"Türkiye, Balkanlardaki müttefiklere tıbbi yardımlarda bulundu. İtalya ve İspanya'ya da yardım yaptı." diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İlk kez, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için NATO protokolü kullanıldı" diye konuştu.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan sağlık krizinin, güvenlik krizine dönüşmemesi için müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım

Stoltenberg, "Türkiye, Balkanlardaki müttefiklere tıbbi yardımlarda bulundu. İtalya ve İspanya'ya da yardım yaptı. İlk kez, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için NATO protokolü kullanıldı" ifadelerini kullandı.

İlk kez NATO protokolü kullanıldı

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun küresel salgında üzerine düşen görevi yaptığını belirterek yapılan yardımları saydı. Stoltenberg, açıklamasında şunları kaydetti:

Çekya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, Türkiye ve ABD yeni müttefikimiz Kuzey Makedonya'ya tıbbi ve finansal yardımlarda bulundu.  NATO'nun afet müdahale merkezi, Danimarka'nın ventilatör ve saha hastanesi yardımlarını İtalya'ya, Almanya'nın ventilatör yardımlarını da İspanya'ya ulaştırmada aracı oldu.

Türkiye, Balkanlardaki müttefiklere tıbbi yardımlarda bulundu ve ardından İtalya ve İspanya'ya da yardım yaptı.  İlk kez, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için NATO protokolü kullanıldı. Müttefikler, yardımları doğru zamanda doğru yerlere ulaştırmaya ve hayat kurtarmaya çalışıyor

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