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Coronavirüs kısır mı bırakıyor? ABD'de herkes sperm dondurmaya başladı

Koronavirüs salgını ile kırılan ABD'de sperm dondurma kliniklerine başvuruda patlama yaşandı. Corona kısır bırakır endişesi ile herkes spermlerini donduruyor.

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Kürsel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasını meydana geldiği ABD, erkekleri kısırlık korkusu sardı. Amerika'nın bazı önde gelen Sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti.

Koronavirüsün ‘kısırlığa’ neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

ABD’de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı.

New York’ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.

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