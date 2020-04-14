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Almanya hükümetinden taksicilere dev yardım! 74 bin TL’yi bulacak

ALMANYA’da koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren taksicilere karşılıksız yardım yapılacak. Almanya'da yaklaşık 55 bin taksi, 255 bin de taksi şoförü bulunuyor. Taksicilerin büyük çoğunluğu Türk kökenli olan vatandaşlardan oluşuyor.

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Almanya'da, corona krizinden olumsuz etkilenen her sektöre destekler açıklanırken, binlerce Türk taksiciye de müjdeli haberler geliyor. Tek başına çalışan ve ‘serbest meslek kaydı’ olan taksicilere 10 bin euro'ya kadar karşılıksız yardım veriliyor. Türk Lirasına göre 74 bin liraya tekabül ediyor.

21 bin adet taksi şirketine de her eyaletten yardım yağıyor. Mart sonunda başvurusunu yapanların hesaplarına ilk yardımlar yattı. Bulundukları eyaletlerden yardım alamayanlara Federal Hükümet yardım edecek.

Düşük faizli kredi de var 

Taksi sahibi olup işleten veya kiraladığı taksileri çalıştırıp vergisini ödeyen tüm taksiciler, “tek esnaf olarak” karşılıksız devlet yardımı alabilecek. Müşteri kaybeden, corona nedeniyle gelir kaybına uğrayan ya da aracının taksidini ödeyemeyen taksiciler ayrıca yıllık yüzde 1 faizli devlet kredisinden de yararlanabilecek.

Çoğunluğu Türk kökenli 

Almanya'daki 255 bin taksicinin büyük bir kısmı Türk kökenli. Taksiciler, Mart ayı sonundan itibaren yardımlar için başvurmaya başladı.

Taksi sahipleri, çalıştıranlar ve taksi şirketlerinin formları doldururken özellikle dikkatli olmaları, taksi kuruluşlarından destek almaları istendi. Alman Maliye Bakanlığı, “Corona yardımlarından herkes yararlanabilir. İhtiyaçtan fazla yardım için başvuru yapmamaya dikkat edin“ uyarısı yaptı.

Bavyera'da ilk yardımlar geldi 

Almanya'nın en zengin eyaletlerinden Bavyera'da bazı taksicilerle, işletmecilerinin başvurularına olumlu yanıt geldi ve bir çoğu paralarını aldı. Diğer eyaletlerde, benzer ödemelerin yapılmaya başlandığı öğrenildi. Birçok eyalette ise başvuru yoğunluğu nedeniyle incelemeler sürüyor.

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