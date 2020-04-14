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Yüz binlerce Zoom kullanıcısının bilgileri 'dark web'de satışa çıkarıldı

Zoom uygulamasını kullanan 500 binden fazla kullanıcının bilgisinin ‘dark web’de satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

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Zoom ile ilgili olarak son dönemde ardı ardına gelen güvenlik uyarılarının ardından ortaya çıkan bu veri güvenliği skandalından uygulamayı kullanan çok sayıda okul ve şirketin etkilendiği belirtildi.

Dark web'de satıldı

Siber güvenlik kuruluşu Cyble, bir hacker grubu tarafından  ele geçirilen 530 binden fazla Zoom kullanıcısına ait hesap bilgilerini ‘dark web'de ve hacker forumlarında yayınlayarak, satıldığını duyurdu.

Kişisel tüm bilgiler

Habertürk'te yer alan habere göre hesap başına ortalama 0.0020 dolara satışa sunulan bilgiler arasında, Zoom kullanıcılarının e-posta adresleri, şifreleri, güvenlik anahtarları ile kişisel toplantı URL'leri de yer aldığı görüldü.

Şifrenizi değiştirin uyarısı

Siber güvenlik kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, satışa sunulan hesaplar arasında Vermont Üniversitesi, Colorado Üniversitesi, Florida Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının yanısıra Chase ve Citibank gibi finans şirketlerinin Zoom hesap bilgilerinin olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, kimlik bilgisi doldurma saldırılarından etkilenen kullanıcıları acil olarak Zoom hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

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