ABD'de erkekleri koronavirüs kısır yapıyor endişesi sardı sperm merkezlerine akın ediyorlar

ABD'de koronavirüse ilişkin bilanço ağır, son güncel koronavirüs (kovid-19) hasta sayısı 587 bin 337 oldu. Öte yandan ABD'de bilimsel bir veri bulunmadığı halde erkekleri 'Koronavirüs kısır yapıyor' korkusu sarmaya başladı. Bu duruma çözüm arayan ABD vatandaşları sperm merkezlerine hücum ederek spermlerini dondurma kararları aldı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ağır yara alan ABD'de hizmet veren sperm dondurma klinikleri, koronavirüs sebebiyle patlama yaşandığını belirtti. Başvurulardaki hızlı artışın nedeninin ise koronavirüsün erkekleri kısır bırakacağı endişesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Satışlar yüzde 20 arttı, erkekler endişeli

Küresel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasının meydana geldiği ABD, erkekleri kısırlık korkusu sardı. Amerika'nın bazı önde gelen Sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti. Koronavirüsün ‘kısırlığa’ neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

Kadınlar da aynı korkuyu yaşıyor

ABD’de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı. New York’ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.