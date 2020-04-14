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Ücretsiz maske dağıtımı İzmir'deki eczanelerde de başladı

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı.

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İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve şehirdeki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını, bugünden itibaren depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını söyledi. 

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'nca cep telefonlarına gönderilen kodla eczanelere giderek maske alabileceğini vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:

SMS kodu ile maskeler alınabiliyor

İlk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerekiyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek.

10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.

Sayılkan, eczanelerden dağıtılacak ücretsiz maskelerin salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.

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