Zonguldak'ta 1.5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birbirine 1.5 metreden yakın yürüyen vatandaşlara 3 bin 180'er lira idari para cezası kesilecek.

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Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin verilmiyor.

3 bin 180 lira ceza kesilecek

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 1.5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası kesileceğini açıkladı.

"Yarın elimize metreyi alacağız"

İl Emniyet Müdürü Turanlı, şunları kaydetti: Yarın elimize metreyi alacağız. 1.5 metrede iki kişi yan yana görürsek, tutanağımızı tutup gereğini yapacağız.

Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır.

Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır.