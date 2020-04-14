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Denizli'de doktor belediye başkanı sokaklarda koronavirüs uyarısı yapıyor

DENİZLİ'de asıl mesleği doktorluk olan Acıpayam ilçesi Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, sokak sokak gezerek vatandaşını koronavirüse karşı uyarıyor. Şevkan, Caddelerde megafonla 'Evde kal' çağrısında bulunup, Acıpayam halkını tedbir almaya davet ediyor. Attığı adımla da vatandaşlardan olumlu yanıt alıyor.

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Denizli'de koronavirüs nedeniyle kısmi karantina altına alınan Acıpayam ilçesinde, esas mesleği doktorluk olan belediye başkanı Hulusi Şevkan, vatandaşları salgın hastalığa karşı uyarıyor.

Megafonla 'Evde kal' çağrısı yapıyor

İlçede vaka sayılarının artmasının ardından, yayılma riski nedeniyle kısmi karantina kararı alınmasında önemli rol oynayan Şevkan, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak vatandaşlara tedbirli davranmalarını anlatıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü insanlara da sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmamalarını söylüyor. Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamalarını yönünde çağrı yapıyor.

"Ben her şeyden önce bir hekimim"

Başkan Şevkan, ilçede aldıkları tedbirlerle vatandaşları koronavirüs salgınından korumaya çalıştıklarını belirtti. İlçede belediye başkanı olmadan doktor olarak görev yaptığını aktaran Şevkan, "Ben her şeyden önce bir hekimim. Vatandaşlarımızı koronavirüse karşı en iyi şekilde korumak istiyoruz. İlçe sakinlerimize eğer mümkünse evlerinden çıkmamaları, maskelerini takmalarını öneriyorum. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına muhakkak uymaları gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza dışarıda işlerini bitirdikten sonra evlerine girmeleri gerektiğini söylüyoruz. Zorunlu olmadığı sürece başka il ve ilçelerden Acıpayam'a gelmelerini istemiyoruz. Herkes bu durumda kendi mahallesini, ilçesini korumalı" dedi.

"İlçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum"

Hulusi Şevkan, "Kırsal mahallelere gidip uyarılar yapıyoruz. Çoğu bilgilendirmeyi kendim yapıyorum. Çünkü ben bu ilçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum. Acıpayam halkı çok uyumlu davranıyor. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyorlar ve uyarılarımızı dikkate alıyorlar" diye konuştu.

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