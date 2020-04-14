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Bursa'da simitçi aldığı madeni paraları kendi çözümüyle dezenfekte ediyor

BURSA'da simit dükkanı bulunan Fatih Taş, vatandaşlardan aldığı madeni paraları koronavirüs taşıyabileceği endişesiyle fırına atarak önce ısıtıyor sonrasında kullanıyor. Bu attığı adımı da uzmanların virüsün yüksek sıcaklıkta öldüğünü söylemesine bağlıyor. Fatih Taş'ın aynı fırında simit pişirip pişirmediği de akıllara gelen ilk sorular arasında..

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Bursa İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi'nde simit dükkanı işleten Fatih Taş, madeni paraları 180 derecede yaklaşık 15 dakika ısıtarak kullanıyor.

Paranın koronavirüsü yayacağı endişesi yaşadı

Uzmanların, 'virüs yüksek derecelerde ölüyor' uyarısının ardından bu uygulamaya başladığını belirten Taş, paranın koronavirüsü yayabileceği endişesiyle bu şekilde kullandıklarını ifade etti. Madeni paraların yüksek ısıyı gördükten sonra dezenfekte olduğuna inanan Taş, bütün esnafı da koronavirüse karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak, "Herkes elini taşın altına koyarsa bu bu süreci daha hızlı atlatabiliriz" dedi.

"Sıcaklıkta öldüğünü söylüyorlar"

Simitçi Taş, "Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı biz de böyle bir önlem aldık. Virüsün sıcakta öldüğünü söylüyorlar. Malum paralar da elden ele gezen bir şey olduğu için virüsün yayılmasını engellemek adına paraları 180 derecede kaynatıp, kullanmaya başladık. Böylelikle hem müşterilerimizin hijyenini hem de kendi hijyenimizi sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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