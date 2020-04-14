Tuncay Özkan duyurdu! Salda Gölü katliamı kelle aldı TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı

Salda Gölü'nde iş makinalarıyla katliam girişimiyle ilgili TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan flaş açıklamalar geldi: İlgili Daire Başkanı görevden alındı, müteahhitle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye’nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılınca fırsatçı müteahhit katliama kalkıştı. Ortalık karışırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un kendisini arayarak, ilgili daire başkanı ile müteahhiti görevden alıp, soruşturma başlattıklarını duyurduğunu söyledi. İşte Tuncay Özkan'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar...

"TOKİ Başkanı Ömer Bulut aradı. Salda'da yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını, ilgili daire başkanı ile müteahhiti görevden alıp, soruşturma başlattıklarını söyledi. Ben de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları şöyle:

TOKİ Başkanı Ömer Bulut aradı. Salda'da yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını, ilgili daire başkanı ile müteahhiti görevden alıp, soruşturma başlattıklarını söyledi. Ben de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları şöyle: pic.twitter.com/b1ImG6i7Cy — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 14, 2020

Müteahhit fırsatçı bir yaklaşımla yürekleri dağladı

TOKİ Başkanı: "Çok üzgünüm görüntülerden dolayı, bizim bilgimiz dışında bu işlem gerçekleşti. Biz bu işi yapacak olan müteahhite kazma kürek kullanmayacaksınız gerekirse elle taşıyacaksınız dedik. Fırsatçı bir yaklaşımla hepimizin yüreğini dağlayan o görüntülere sebep oldular +

Daire Başkanı görevden alındı, müteahhitle ilgili soruşturma

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: İlgili daire başkanını görevden aldık. Projenin sorumlusu müşavirle ilgili soruşturma başlattık. Müteahhitle ilgili soruşturma açtık. Yetersizliği ve bizi anlamadığını gördüğümüz için onu da görevden uzaklaştırdık. +

Çok şaşkın ve üzgünüz, yapılanı telafi edeceğiz

TOKİ Başkanı Bulut: Sizi temin ediyorum ki, oradaki çalışmalar bittiğinde doğal yapıya hiçbir zarar verilmeyecek. Bugün yaşadıklarımız karşısında şaşkın ve üzgünüm. Yapılanı asla kabul etmiyoruz. Telafi edeceğiz. Salda'da bir karış toprak, kum asla başka bir yere gitmeyecek. +

Hepimizi üzen bu görüntüleri unutturacağız

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: "Proje tamamlandığında yüz akımız olacak. Gerekirse elimizle taşıyacağız bu yaşadığımız kötü uygulamayı da telafi ederek hepimizi üzen bu görüntüleri unutturacağız."