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Beşiktaş'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL Beşiktaş'ta caddede ilerleyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yere düşerken biri olayı hafif sıyrıklarla atlattı diğeri ise ambulansla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Beşiktaş, Palanga Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 41 ABU 943 plakalı motosikletle ters istikametten gelen 41 JB 946 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken sürücüler de yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosiklet sürücülerinden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken diğeri ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Palanga Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza yapan motosikletlerin kaldırılarak temizlik çalışması yapılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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