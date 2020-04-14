Uğur Dündar imza gününde 'beni öldürmek isteyen polis sırada' dedi herkes dondu kaldı

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kitabı ile ilgili düzenlenen bir imza gününde şok eden bir olay yaşandı. Dündar imza sırasında “Bugün sırada iki kişi bekliyor. Birisi beni o dönemde koruyan polis emekli olmuş, diğeri o çeteden birisi yazar. Arka arkaya sırada duruyorlar” deyince orada bulunanlar bir anda dondu kaldı.

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Tüm Türkiye'nin tanıdığı gazeteci Uğur Dündar'ın katıldığı imza günü ilginç anlara sahne oldu. Dündar, Susurluk çetesinin kendini öldürtmeye çalıştığı anların kitaplarını imzaladığı sırada, “Bugün sırada iki kişi bekliyor. Birisi beni o dönemde koruyan polis emekli olmuş, diğeri o çeteden birisi yazar. Arka arkaya sırada duruyorlar” ifadelerini kullanması imzada bekleyenleri şaşkına çevirdi.

Dündar şu ifadelerle olayı anlattı:

“Öldürülmem için Susurluk çetesine beni havale etmiş. Onlar da kendi aralarında öldürelim mi öldürmeyelim mi falan diye düşünürlerken birisi bana ihbar etti. Dedi ki Uğur bey sizi götürecekler. Biz sizi seviyoruz, o da bir polis. Haber verelim kendinizi koruyun dedi ben de ne yapayım başvurdum resmi makamlara. Bana koruma polisi verildi. Bir tane vardı ilaveten. Neyse o dönem geçti. Daha sonra Nedim Şener cezaevine girmeden önce ben o çeteyi mahkum ettirmek için çok uğraştım. Sonuçta mahkum da oldular.

'Dediler ki bu adam yurt sever bir adam...'

Nihayetten o çete mensuplarından birisi yatıp çıktıktan sonra geldi canlı yayında dedi ki, sizi öldürmemi istendi. Ama o Abdullah Çatlı’nın adını verdi. Başkaları başkalarının isimlerini verdi. Dediler ki bu adam yurt sever bir adam. Bizim bununla ne gibi alıp veremediğimiz olabilir ki. Öldürmeyelim deyip vaz geçtik dediler.

Bugün sırada iki kişi bekliyor. Birisi beni o dönemde koruyan polis emekli olmuş, diğeri o çeteden birisi yazar. Arka arkaya sırada duruyorlar. Ama ikisi birbirinden habersiz.

Ne enteresan de mi? Romanlarda olabilecek bir şey. Şunun altını çizmek için anlattım: Eğer siz dürüst gazeteciyseniz sizi öldürmek isteyenler bile size saygı duyuyorlar. Bütün mesele o. Korkacak bir şey yok.”