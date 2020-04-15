Burdur'da pazar önünde 1 kilometre kuyruk! İşte olması gereken görüntü bu
BURDUR koronavirüs önlemleriyle yaşadığımız şu günlerde 'olay budur' dedirten görüntülere sahne oldu. Kentte salı günleri kurulan halk pazarına girmek isteyen vatandaşlerın sosyal mesafesini koruyarak oluşturduğu kuyruk 1 kilometreyi buldu.
BURDUR'da, koronavirüs vaka sayısının yok denecek kadar az olmasına rağmen, birkaç istisnanın dışında, vatandaşın toplu kullanılan bir alanda sergilemiş olduğu bilinçli davranış takdir topladı. Şehirde salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.
Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.
Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen, zaman zaman bazı vatandaşların kurallara uymadığı gözlendi.