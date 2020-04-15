Burdur'da pazar önünde 1 kilometre kuyruk! İşte olması gereken görüntü bu

BURDUR'da, koronavirüs vaka sayısının yok denecek kadar az olmasına rağmen, birkaç istisnanın dışında, vatandaşın toplu kullanılan bir alanda sergilemiş olduğu bilinçli davranış takdir topladı. Şehirde salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.