Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş'ten davet gelmesi halinde tercihini ay-yıldızdan yana kullancağını söyledi.

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Hollanda’nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd’de başlayıp NEC Nijmegen’de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe’de aldı, Ferdi Kadıoğlu. O Trabzonlu bir ailenin oğlu.

Doğduğu ülke olan Hollanda’da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor. A Takım hariç millî takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe’de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21’deki yerini korudu. Millî takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi’den asla vazgeçmedi.

Ferdi'nin aklı Türkiye'de

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hatta Fenerbahçe’yle temasa geçerek “Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli” diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi’nin aklında Hollanda değil Türkiye var.

“Teklif gelmesi hâlinde tercihim tabii ki Türkiye olacak''

Fenerbahçe’deki forma rekabetinden çekinmeyen Ferdi Kadıoğlu “Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım” derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı. “Eksiklerim olduğunun farkındayım ve istediğim seviyeye gelmek için çok çalışıyorum” diyen Ferdi Kadıoğlu, “Teklif gelmesi hâlinde tercihim tabii ki Türkiye olacak. Bu benim için son derece net bir durum. Ay yıldızlı formayı istiyorum” diyerek Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e mesaj gönderdi.

Şenol Güneş'ten davet bekleniyor

Konu Türkiye olunca U-16’dan beri formasını giydiği Hollanda’yı elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu söyleyen Ferdi’nin bu sevdası çok yakında karşılık bulacağa benziyor. Zira Güneş’in, uzun zamandır takip ettiği genç yıldızı ilk fırsatta A Millî Takım’a davet etmesi bekleniyor.