Diyarbakır Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."Abone ol
Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, teröristlere göz açtırmıyor.
2 terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda jandarma komando ve JÖH Timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı belirlendi.