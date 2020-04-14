Diyarbakır Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Devlet Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesaı

Şanlıurfa'da 7 çocuklu yengelerini öldürenler beş yıl sonra yakalandı

Markete gidecekler dikkat! Bakanlık 81 ile genelge gönderdi

6. 7. sınıflar EBA'ya ne zaman giriyor 2020 EBA giriş saatleri

İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede var? Sahra Hastanesi nerede kurulur?