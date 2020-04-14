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Diyarbakır Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."

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Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, teröristlere göz açtırmıyor.

2 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda jandarma komando ve JÖH Timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı belirlendi.

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