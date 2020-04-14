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Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde iş makinalarının katliamıyla ilgili olarak ''Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Gerekli soruşturmayı başlattık.'' dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde iş makinalarıyla yapılan katliam girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Salda'da yaşananlar nedeniyle ilgili daire başkanını görevden aldıklarını, müşavir firma ile müteahhit hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu. 

''Milletimiz müsterih olsun''
Bakan Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun."

''7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız''
"Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."



''Gerekli cezalar verilmiştir''
Yüklenici firmaya, (Salda Gölü) projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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