ABD'de Koronavirüsten sonra ikinci büyük tehlike! Sokakları basıp yiyecek arıyorlar

Yavru fareleri yemeye başladılar: Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, "Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar" dedi.