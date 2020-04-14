ABD'de Koronavirüsten sonra ikinci büyük tehlike! Sokakları basıp yiyecek arıyorlar
ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece corona virüsü değil, lağım fareleri de tehdit ediyor.
Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerdeki restoran, kafe gibi işletmeler, kapandığı için çöp üretemediğini belirten uzman Bobby Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi.
Yavru fareleri yemeye başladılar: Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, "Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar" dedi.
Sokakları basıp yiyecek arıyorlar: Söz konusu uyarıların sadece ABD için geçirli olmadığını vurgulayan Corrigan, geçtiğimiz ay ABD'nin New Orleans eyaletinde karantina sonrası sokakları basarak, yiyecek arayan fareler görüldüğünü ve bu videoların sosyal medyada yayınlandığını hatırlattı. Benzer bir olayın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da yaşandığını vurgulayan ABD'li uzman Corrigan, fareler gibi diğer canlıların da yiyecek aramak için şehrin sokaklarına yayıldığını söyledi.