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İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden bir kişide yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, aralarında emniyet, adliye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi evlerinde karantinaya alındı.

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Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopside N.Ş'nin cesedinden alınan numunede Kovid-19'a rastlanması üzerine yakınları ile olay yerine giden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı.

Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan olmadığı belirtildi.

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