Haydar Baş kimdir İddialı vaatleri ve hakkında açılan davalarla gündem oldu

Çok sayıda şirket ve İcmal Öğüt ve Mesaj dergilerinin kurucusu

Siyasetin yanısıra işadamı, yazar ve akademisyenliği ile de biliniyor. 13 yıl Bakü Devlet üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Haydar Baş, çok sayıda şirketin yanısıra İcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin de kurucusu olarak biliniyor.