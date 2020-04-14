Haydar Baş kimdir İddialı vaatleri ve hakkında açılan davalarla gündem oldu
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüste hayatını kaybetmeninin ardından ailesi, çocukları özel hayatı siyasi geçmişi merak konusu oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin Başkanı Haydar Baş 73 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1970'li yıllarda siyasete atılan Baş, özellikle 1990'lardaki seçimlerde gündeme getirdiği iddialı vaatleri ve sonraki yıllarda yargılandığı davalarla gündemde kaldı. Haydar Baş, 1970 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Çok sayıda şirket ve İcmal Öğüt ve Mesaj dergilerinin kurucusu
Siyasetin yanısıra işadamı, yazar ve akademisyenliği ile de biliniyor. 13 yıl Bakü Devlet üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Haydar Baş, çok sayıda şirketin yanısıra İcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin de kurucusu olarak biliniyor.
Necmettin Erbakan Baş'ın MSP'den uzaklaştırdı
Kadiri tarikatının temsilcilerinden olduğu belirtilen Haydar Baş, siyasetle, 1970'de Milli Selamet Partisi ile tanıştı ancak partide ömrü uzun olmadı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Baş'ı partiden uzaklaştırdı. Sonraki yıllarda da Erbakan'ın liderliğindeki partilerden uzak durdu.
BTP ile oluşan 'Ulusalcı çizgi'
Siyasetle ilişkisi hep sürdü ve 1994 seçimlerinde Doğruyol Partisi'ni destekledi. 2001 yılında ise ölene kadar liderliğini üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurdu. Gazete Duvar Yazarı Sadık Güleç, kaleme aldığı yazısında Baş'ın o dönemdeki siyasi çizgisini şöyle anlatıyor: