Tuncay Şanlı Fenerbahçe için göreve hazır

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi.

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AsistAnaliz'in canlı yayına katılan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi değerlendirdi.

'Alex ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de görev alır mı?' sorusunu yanıtlayan Tuncay, "Futbolu bıraktıktan sonra her oyuncunun bir planlaması vardır. Teknik adam olarak, yönetici olarak... Biz de kendi içimizde konuştuğumuzda, her zaman göreve hazırız diyoruz" açıklaması yaptı.

"WhatsApp grubumuz var"

Eski futbolcularla hala görüştüklerini ifade eden Şanlı, "Alex'le görüşüyoruz. WhatsApp grubumuz var. En son Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili konuştuk. Sürekli görüşüyoruz. Grupta Marco Aurelio, Mert Nobre, Fabio Luciano var. Daha bir sürü isim var. Bizim dostluğumuz bozulmaz. Kezman da grubumuza geldi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var" söylemlerinde bulundu.

"FIFA'yla aram pek iyi değildir"

Corona virüs günlerini değerlendiren Tuncay Şanlı, "Hayat zor geçiyor. Kolay bir süreç değil. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalanlar için güzel bir organizasyonunuz var. FIFA'yla aram pek iyi değildir. Sahada olduğum kadar iyi değilim oyun konusunda" ifadelerini kullandı.

Emre ve Volkan örneği

'Fenerbahçe'de sizin hırsınız gibi oynayan bir futbolcu var mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Şanlı, "Her futbolcunun kendine göre bir değeri vardır. Yeni döneme baktığınızda; Emre ve Volkan bu ruhu, kültürü takımdaki futbolculara aktarıyordur" dedi.

''Manchester United maçı en iyi maçlarımdan''

Eski milli futbolcu, 3 gol attığı Manchester United maçıyla ilgili ise "Saha içinde attığınız golleri anlatmak kolay değil. Manchester United maçı en iyi maçlarımdan. O sevinci takımla paylaşmanın değeri biçilemez. Bunu tek başına yapmadım, takım arkadaşlarımla yaptım" yanıtını verdi.