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Hindistan'da binlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti

Anadolu Ajansı

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a uzatıldığını açıklamasının ardından Mumbai'de (Bombay) binlerce kişi kararı protesto etti.

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Hindistan basınındaki haberlere göre; Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de binlerce göçmen işçi, sokağa çıkma yasağının uzatılmasına karşı gösteri düzenledi.

Bandra Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce göçmen işçi, yetkililerden evlerine geri dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Göçmen işçilerden Asadullah Şeyh, yaptığı açıklamada, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, memleketi Batı Bengal'e dönmek istediğini belirtti.

Polis ile yasağı protesto eden göçmen işçiler arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçleri göçmen işçilere bambu coplarla müdahale etti.

Öte yandan işçilerin bu şekilde bir araya gelmesi, salgının yayılması konusunda endişeleri artırdı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 941'a yükselirken 368 kişi yaşamını yitirdi.

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