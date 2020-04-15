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ABD'li uzmandan uyarı: Koronavirüsten korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız

CBS Miami isimli televizyon kanalına konuşan Dr. Scott Rivkees, "maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini belirtti.

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ABD'nin Florida eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Dr. Scott Rivkees, koronavirüs salgını konusunda kritik uyarılar yaptı. Salgından korunmak için en az bir yıl daha maske takılması gerektiğini söyleyen Rivkees, "Aşı olana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"12 ila 18 ay boyunca bir aşı yapılamaz"

Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.

Zirvenin görülmesi bekleniyor

Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, salı günü itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 200 bin kişi teste tabi tutulurken 21 bin 367 pozitif vaka ve 524 ölümün kayıtlara geçtiği öğrenildi. Florida'da 24-26 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesi bekleniyor.

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