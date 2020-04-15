İnfaz düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasayla yaklaşık 90 bin mahkuma tahliye yolu açıldı.

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Ceza İnfaz Düzenlemesinden kasten adam öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı işlenen şiddet suçları, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları ve MİT kanuna ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş tutuklular faydalanamayacak.

Denetimli serbestlik 3 yıla çıkarıldı

Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımında kasten öldürme; üst soya alt soya eşe veya kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere işlenen kasten yaralama , işkence eziyet suçu ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanuna giren suçlar kapsam dışında bırakıldı.

Koşullu salıverilmenin detayları

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Yaş düzenlemesi yapıldı!

Söz konusu tarihe kadar işlenen suçlardan, istisna sayılan suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu süre, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerde azami süre sınırına bakılmaksızın denetimli serbestlik uygulanacak. "İyi halli" olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu süreler geçerli olabilecek.

Yapılan infaz düzenlemesiyle değişenler!

Denetimli serbestlik süreleri 1 kereliğe mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.

Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş kişiler cezalarının 1 yılını, 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yılını, 75 yaşını bitirmiş kişiler 4 yılını evlerinde geçirebilecek. Ağır hastalığı ve engeli olanlar da bu kapsamında değerlendirecek.