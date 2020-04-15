HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç, Nazım için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferde bizzat devreye girdi. İş ortağı olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile milli oyuncu Nazım Sangare'nin transferi için anlaştı.

Abone ol

Öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transferde de nokta atışlar yapmaya ve takımın kimliğini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu planlama çerçevesinde de ilk adım atıldı. Isla'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik gerçekleri düşünerek sağ beke yerli bir hamle yapma kararı aldı.

Ali Koç, Antalyaspor başkanı ile ortak iş yapıyor
Isla'nın yerine Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazim Sangare'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bizzat devreye girerek iş ortağı da olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı. Nazım Sangare'nin teklifi kabul etmesi durumunda yeni sezonun ilk imzasını da attıracak olan Fenerbahçe yönetimi, bir diğer hamlesini de sol bek mevkisi için yaptı.

Asamoah ile anlaşma tamam
Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, asıl hamlesini Asamoah ile yaptı. Inter'de kadroda düşünülmeyen Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan kulübü ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Ganalı futbolcu ile de anlaşmaya vardı.

(Sporx)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
Türkiye'deki vaka sayısı 'filyasyon' ile dördüncü haftada düşüşe geçti
“Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması hayata geçiyor
Altın rekor kırdı dolarda yükseliş sürüyor
Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları tekrar açıldı
İsveç'te başörtü yasağını uygulamayan okul müdürü kovuldu
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü
Mersin'de karantinadaki 135 kişi evlerine döndü
Hindistan'da binlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti
ABD'de erkekleri koronavirüs kısır yapıyor endişesi sardı sperm merkezlerine akın ediyorlar
Yorumlar