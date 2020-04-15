Ali Koç, Nazım için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferde bizzat devreye girdi. İş ortağı olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile milli oyuncu Nazım Sangare'nin transferi için anlaştı.

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Öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transferde de nokta atışlar yapmaya ve takımın kimliğini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu planlama çerçevesinde de ilk adım atıldı. Isla'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik gerçekleri düşünerek sağ beke yerli bir hamle yapma kararı aldı.

Ali Koç, Antalyaspor başkanı ile ortak iş yapıyor

Isla'nın yerine Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazim Sangare'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bizzat devreye girerek iş ortağı da olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı. Nazım Sangare'nin teklifi kabul etmesi durumunda yeni sezonun ilk imzasını da attıracak olan Fenerbahçe yönetimi, bir diğer hamlesini de sol bek mevkisi için yaptı.

Asamoah ile anlaşma tamam

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, asıl hamlesini Asamoah ile yaptı. Inter'de kadroda düşünülmeyen Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan kulübü ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Ganalı futbolcu ile de anlaşmaya vardı.

(Sporx)