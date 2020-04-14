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İsrail'de 8 günlük bir bebeğe koronavirüs teşhisi kondu

Anadolu Ajansı

İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

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İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre; Kudüs'teki Hadassah Hastanesinde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesine kaldırıldı.

Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok

Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.

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