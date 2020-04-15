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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD talep ederse bunu düşünürüz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, talep edilmesi durumunda koronavirüsle mücadele için Rusya’nın ABD’ye daha fazla ekipman göndermeyi düşünebileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, talep edilirse yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Rusya’nın ABD’ye daha fazla ekipman göndermeyi düşüneceğini ifade etti.

Rus ve yabancı gazetecilerle ilk kez video konferans yoluyla konuşan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e salgınla mücadele için malzeme göndermeye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Daha önce Putin ile Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi doğrultusunda ABD’ye koruyucu ve tıbbi ekipmanların gönderildiğini hatırlatan Lavrov, "ABD’den bir teçhizat veya koruyucu ekipman sevkiyatı için yeni bir destek talebi gelirse, elbette değerlendiririz. (ABD) Başkanı Donald Trump da söz konusu malzemelerin üretimini yeteri kadar yaptıklarında, ek talep olursa bunları ülkemize göndermeye hazır olduklarını ifade etti. Bunun normal bir partner yaklaşımı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Bu durum siyasallaştırılmamalı"
Lavrov, “Koronavirüs konusunun siyasallaştırılmasından kaçınılmasından yanayım, bu sadece Dünya Sağlık Örgütü’nün rolü konusunda değil, o ya da bu ülkeye yönelik suçlamalarla da ilgili. Şimdi salgının durdurulması ve yayılmasını önlemeye yönelik net adımlara odaklanılmasını öneriyorum” dedi.

Lavrov, tüm tarafların eylemlerinin ne derece etkili olduğuna dair bir çıkarımın ancak salgının sona ermesinin ardından yapılabileceğini ifade etti.

Salgının çözümü için kolektif bir yaklaşımın alternatifi olmadığını belirten Lavrov, “Şimdi hepimiz bu krizin egoizme karşı, bir kurtarıcı arama durumuna karşı ve başka ülkelerin çıkarları pahasına kendi sorunlarını çözme tutkusuna karşı bir aşı olmasını ummalı ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Çin'i savundu
Salgının sorumluğunun Çin’e yüklenmesi çabalarının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, “Çin’in bu virüsün çıktığı ve birilerinin zamanında haber vermediği için herkese para ödemek zorunda olduğuna ilişkin görüşler duyuyoruz. Bu tüm sınırlara ve edebe aykırı bir şey. Kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Öncelikle de Batı’dan bu tür yaklaşımlar duyduklarını belirten Lavrov, Çin’in salgın konusunda hiçbir şekilde kendini kapatmadığını, diğer ülkelere her türlü yardımı yapmaya çalıştığını ifade etti.

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