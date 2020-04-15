HABER /  SAĞLIK

Ercüment Ovalı'dan Koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Koronavirüs (Covid-19) aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Dünya nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." dedi.

Abone ol

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı. 

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener, Prof. Ovalı'yla yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı:

5 öneri sunmuştu 4'ü kullanılıyor
"Ercüment Ovalı ile herkesin çok merak ettiği koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarını konuştuk. 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı’na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.

O önerileri şunlar:

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Plazmanın tedavide kullanılması yanında asıl önemli çalışmalarından biri de koronavirüse karşı önleyici aşının bulunması.

''23 Nisan’da herkes görecek''
Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, 'Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek' diyor."

İlgili Haberler
Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir? Kanser aşısıyla ilaç şirketleri ve FETÖ'nün hedefi oldu Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu: Kendimizin ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık
İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte tahliyeler başladı
Sağlıkta şiddetin önlenmesi! Beş partiden ortak önerge
İnfaz düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe koronavirüs teşhisi kondu
New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu ölü sayısı 125 bini aştı
ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu askıya aldı! Talimatı Trump verdi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de 2 bin 228 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'li uzmandan uyarı: Koronavirüsten korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Ali Koç, Nazım için prensip anlaşmasına vardı
Alaattin Çakıcı tahliye mi edildi Çakıcı'ya af çıktı mı son haberler
Yorumlar 5 yorum