İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri korona! Korkunç gerçek

İNGİLTERE’de koronavirüs (Covid-19) testi veren her 3 sağlıkçıdan birinin koronavirüslü olduğu ortaya çıktı.Abone ol
The Daily Mail’in aktardığına göre, sağlık çalışanlarına yapılan 16 bin 888 testten 5 bin 733’ü pozitif çıktı.
Koruyucu ekipman eksikliği
Haberde, enfekte olan sağlıkçı oranının bu denli yüksek olmasının sebebi maske, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman eksikliği olduğu ifade edildi.
Ekipman eksikliğinin salgının başından beri gözlemlendiğini yazan gazete, halihazırda bazı malzeme stoklarının kritik düzeye düştüğünü bildirdi.
Nüfusun yüzde 23'ü enfekte
Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) değerlendirmelerine göre, İngiltere nüfusunun yüzde 23’ü koronavirüsten enfekte oldu.
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Foto Galeri Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı