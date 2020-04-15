Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı! İşte forma numarası
Galatasaray’ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu.Abone ol
Galatasaray’da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan’la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek.
Milliyet'in haberine göre; 9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk’un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray’a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.
4 senelik sözleşme
Galatasaray’ın Selçuk İnan’la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’da da 8 numaralı formayı giyiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde 4 senelik anlaşma için taraflar prensip anlaşmasına varmıştı.