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Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı! İşte forma numarası

Galatasaray’ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu.

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Galatasaray’da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan’la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek.

Milliyet'in haberine göre; 9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk’un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray’a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.

4 senelik sözleşme 
Galatasaray’ın Selçuk İnan’la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’da da 8 numaralı formayı giyiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde 4 senelik anlaşma için taraflar prensip anlaşmasına varmıştı.

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