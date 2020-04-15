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Vergi ertelemesine faiz alınmayacak Gelir İdaresi Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni tip koronavirüs sebebiyle gelir kaybına uğrayan vergi mükelleflerine kolaylık sağlayacak.

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Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar bu süreçte gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirterek “Bizim vergi ertelemelerimizde kesinlikle hiçbir faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak. Mükellef, nisanda hangi vergiyi ödeyecekse altı ay sonra da onu ödeyecek, ilave bir yük gelmeyecek. Vergi dairelerince bu süreçte icra takibi yapılmayacak. Bunun dışında borcunu ödemeye gayret gösteren fakat ödemede zorlanan mükelleflerimizin taksit talebinde bulunmaları mümkün” dedi.

Bayraktar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan mükellefler ile çiftçi, berber, kasap, manav, şarküteri, eczacı, doktor, ayakkabı tamircisi, mimar, mühendis, mali müşavir, avukat gibi kişilerden oluşan yaklaşık 1,9 milyon gelir vergisi mükellefinin tamamının bu kapsamda olduğunu ifade etti.

Bayrakdar ayrıca salgın sebebiyle mükelleflerin online sistemlere yöneldiğini, vezne işlemlerinin yüzde 90 azaldığını kaydetti.

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