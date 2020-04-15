New York'ta korkutan bir gelişme! 3 bin 700 kişi evlerinde öldü

NEW YORK'ta 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüs testi yapılmadan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Abone ol
Koronavirüs salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.
3 bin 700'den fazla kişi
New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastaneye yatış yapmadılar
Bu nedenle rakamların revize edildiği bildirilirken, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'de genelinde ise 614 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 26 binin üzerinde can kaybı var.
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