İşte Kırmızı Oda! Doktorlar sokağa çıkanları uyarıyor: Yükümüz her gün artıyor

Önce iki küçük kızım sonra ben ve eşim yakalandık

İlk temas kurduğumuz hasta 48 yaşındaki Ayşe Ö. yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Önce virüs iki kızımda çıktı. İlk olarak halsizlik ve baş ağrısı olmaya başladı. Hastanede virüsü kaptığımı söylediler. Eşim de virüsü kaptı. Ben birinci o üçüncü katta tedavi görüyor. Gün boyu telefonda konuşuyoruz. Birbirimize moral veriyoruz. 4 çocuğum var. 2 kızım hastaneye yatırılmadı. Evde karantinaya alındılar. Diğer iki çocuğumun ise testleri negatifti. Bu süreç bizi bir hayli yordu. Ancak tüm ailem bu virüsü yenmeyi başaracak. En çok evimin balkonunda güneşin altında oturup çay içmeyi özledim. Yine tüm aile balkonda buluşacağız.”