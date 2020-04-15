HABER /  YEREL
ADV Birlikte aşacağız, siz neredeyseniz biz oradayız

Batman'da bir köy karantinaya alındı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Abone ol

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs  salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev ve 2 binanın karantinaya alındığı bildirildi. 

Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada son durum! Coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı'ndan tahliye açıklaması! Dikkat çeken bilgiler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 alan için Koronavirüs talimatı
Türkiye ile ilgili tüyler ürperten Covid-19 raporu! 1 yıl sürerse yüzde 38 küçüleceğiz
Ercüment Ovalı'dan Koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek
Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu ölü sayısı 126 bini aştı
Çavuşoğlu: Kendimizin ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı! İşte forma numarası
Alaattin Çakıcı kimdir yaşı kaç hangi suçları işledi?
Koronavirüs araştırmasında 4 metre şoku! Ayakkabı tabanında yaşıyor
Vergi ertelemesine faiz alınmayacak Gelir İdaresi Başkanı'ndan önemli açıklamalar
İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama
Yorumlar