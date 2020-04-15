Batman'da bir köy karantinaya alındı
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Abone ol
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev ve 2 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
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