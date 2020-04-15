İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor" ifadesini kullandı.

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İmamoğlu, metro ve tramvay sürücüleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede bilim insanlarının isteği doğrultusunda kararlar alınması gerektiğini dile getirerek, "Böyle bir dönemde, ülkemizin 'gündemi ne' diye bakarsanız, açıkçası o gündem de beni çileden çıkartıyor" tepkisi verdi.

İmamoğlu, koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda olan ve kamu görevi yapan kurum personeline moral ziyaretlerine başladı. İmamoğlu, ilk ziyaretini Topkapı-Mescid-i Selam T4 Tramvay Hattı'nın ilk durağı olan Topkapı'daki dinlenme tesisinde, metro ve tramvay sürücülerine yaptı.

"Beni çileden çıkarıyor"

İmamoğlu, şunları kaydetti: Çok üzülüyorum. Ülkemizin gündemi ne? Bu, hiç doğru bir gündem değil. Halbuki, her türlü seferberliği iyi yönetmenin kuralları var: Uzlaşacaksınız; kayıtsız şartsız bir araya geleceksiniz. Konunun içeriğine göre, uzmanlarıyla süreci yöneteceksiniz. Bu sürecin uzmanları da belli tanımlardaki bilim insanları. Onlarla yöneteceksiniz. Onların 'yap' dediğini yapacaksınız; 'uygula' dediğini uygulayacaksınız.

Bunları uygulamaz, yapmazsanız bir takım siyasi ya da başka kavramlar üzerinden hareket ederseniz, ne yazık ki iyi netice alamazsınız. Ülkemizde şu anda oluşan gündem, beni çok ama çok üzüyor. Gündem ne olmalı? İşte buraya gelmemizin sebebi olmalı. Yani nedir? Biz, ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Ulaşım hizmetinin kahramanları var; sizlersiniz. Zor koşullarda yapılan görev. Ne kadar insanımız sağlıklı kalacak? Bu hizmet, ne kadar sürdürülebilecek? Bütün bu planlamaları, hesaplamaları, yedeklemeleri de yapmakla yükümlüyüz. Basit bir konu değil bu. Hizmet sürdürürken, hepinizin sağlığı için dua ediyorum. Allah, hepinizi ve ailenizi korusun."