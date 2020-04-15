Trump’ın eski danışmanından koronavirüs açıklaması: Bill Gates yaratmış olabilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, dünyada yayılarak hızla can almaya devam eden koronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya attı. New York Post’ta yer alan habere göre Stone küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etti.
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Roger Stone, “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullandı.
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Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etti.
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Gates'ten corona iddiası
Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates coronavirüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuştu.
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