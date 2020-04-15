Hollanda basını: Ajax Altay Bayındır'ı istiyor

Hollanda basını, kaleci Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığını yazdı.

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Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında çok flaş bir iddiaya yer verildi.

Onana'nın yerine Altay

Haberde, kalecisi Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

Listede Altay da var

Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi.