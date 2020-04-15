Fenerbahçe Eusebio Di Francesco ile el sıkıştı! 3 futbolcusuyla geliyor

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta İtalyan hocanın 3 futbolcusuyla birlikte İstanbul'a geleceğini yazdı.

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Fenerbahçe'de şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki corona virüsü sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı.

İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski milli takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyan basınından ise bambaşka bir iddia geldi.

Francesco ile el sıkışıldı

Sabah'ın haberine göre; Radio Kiss Kiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.

3 yıldızını getirecek

Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.

STEVEN NZONZI

Ülkesi: Fransa Yaş: 31 Boy: 1.96 Mevki: Ön libero Ayak: Sağ Kulübü: Roma Oynadığı kulüpler: Sevilla, Stoke City, Blackburn, Roma, Amiens, Galatasaray Rennes Maç: 452 Gol: 22 Asist: 23 Sözleşme: Haziran 2022.





JAVIER PASTORE

Ülkesi: Arjantin Yaş: 30 Boy: 1.87 Mevki: 10 numara Ayak: Sağ Kulübü: Roma Oynadığı kulüpler: PSG, Palermo Huracan, Roma Maç: 412 Gol: 73 Asist: 86 Sözleşme: Haziran 2023.





MAXIME GONALONS

Ülkesi: Fransa Yaş: 31 Boy: 1.87 Mevki: Ön libero Ayak: Sağ Kulübü: Roma Oynadığı kulüpler: Lyon, Granada, Roma, Sevilla Maç: 394 Gol: 15 Asist: 15 Sözleşme: Haziran 2021.