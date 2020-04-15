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Royal Antwerp Aykut Kocaman'ı istiyor

Belçika basınında yer alan habere göre, Royal Antwerp Aykut Kocaman'a teklif yaptı ancak henüz geri dönüş alamadı.

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Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Süper Lig'de sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, Konyaspor'u ligde üçüncü yapıp Avrupa'ya taşıyan Kocaman'a Belçika'dan talip çıktı. Son olarak Konyaspor'a geri dönen ancak bir önceki dönemde yakaladığı başarıların uzağında kalan deneyimli teknik adam, görevini bırakmıştı.

Belçika'dan Antwerp istiyor
Belçika basınından Voetbal24'te yer alan habere göre, Royal Antwerp 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp'in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın Fenerbahçe'yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Aykut Kocaman'a yöneldiği ifade ediliyor.

Henüz cevap vermedi
Haberin detaylarında şu an bir takımı çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklifin iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.

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