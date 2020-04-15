Dört büyük kulüpte pazarlık zamanı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın, son açıklamasında oyuncu maaşlarında indirim yapılması gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından gözler dört büyüklere çevrildi.

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Süper Lig ekipleri, Kulüpler Birliği'nde alınan karar doğrultusunda oyuncularından indirim talep etmeye hazırlanıyor. Her kulüp, kendi finansal durumuna göre indirim oranını belirleyecek. Gözler, kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen 'Dört Büyükler'e çevrildi.

56 milyon Euro ile Beşiktaş ligin en fazla maaş ödeyen kulübü durumunda. Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon), Lens (2.3 milyon), Ljajic (2.2 milyon), Ruiz (1.8 milyon) en yüksek maaş alan oyuncular. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıllık kazancı ise 6 milyon TL.

5 milyon euro ile Falcao başı çekiyor

Oyuncularına 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan Galatasaray, aslan payını Falcao'ya (5 milyon Euro) veriyor. Onu Feghouli (3.85 milyon), Muslera (3.57 milyon) ve Belhanda (3.35 milyon) takip ediyor. Fatih Terim'in yıllık sözleşme tutarı ise 3 milyon Euro. Maaş yükümlülüğü 34 milyon Euro olan F.Bahçe, Gustavo için 3.5 milyon Euro ödüyor. Kruse 3, Rodrigues 2.5, Vedat ise 2 milyon Euro alıyor. Büyükler içinde en az maaş ödemesi yapan takım 17 milyon Euro ile Trabzonspor. Sosa (2.2 milyon Euro), Nwakaeme (1.4 milyon), Ndiaye (1 milyon), Sörloth (900 bin) takımın en çok kazananları. Hüseyin Çimşir yılda 3 milyon TL alıyor.

Kulüpler Birliği ne karar almıştı?

a) Kulüplerimiz, içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip ve benzeri sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.

b) Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.

c) Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama yüzde 30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri, ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır.

Borçsuzluk kağıtlarına erteleme talebi

Futbolcu ödemeleriyle ilgili radikal kararlar alan ve pazarlık masasına oturmaya hazırlanan kulüpler, ocak ayında verilmesi gereken, sonrasında bir süre ertelenen borçsuzluk kağıtlarının haziran ayına kadar süresinin uzatılması için temaslara başladı. UEFA ve FIFA'ya sunulması gereken 'Borcumuz yoktur' yazıları için girişimler hızlanırken TFF'nin de kulüplere destek için FIFA ve UEFA ile bağlantı halinde olduğu öğrenildi. Öte yandan 10 Nisan itibarıyla kulüplerin amatör şubeleriyle ilgili stopaj indirimi için bakanlıkta olan işlemleri biterken, kulüplere ilerleyen günlerde geçmiş faturalarının da ödenmesi bekleniyor.