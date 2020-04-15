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Fernando'dan Galatasaray itirafı: Beni ucuza sattılar

Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando Reges, kendisi için ödenen bonservis bedelini az bulduğunu dile getirdi.

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Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, ayrılık sürecini anlattı.

Ülkesinde bir radyo programına konuşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmem vardı ve ilk olarak Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmeme izin vermeyeceklerini düşündüm. Ama yönetimle konuştum ve anlaştık.  2 yıldır Türkiye'deydim ve 2 şampiyonluk kazandım ve daha fazlasını istedim. Teklif gelince hemen ayrılma kararı aldım." dedi.

Ucuza sattılar
Kendisi için ödenen bonservis bedelini az bulduğunu dile getiren Fernando, 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olmuştu.

''Kalbimde kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetim var''
32 yaşındaki yıldız, geleceği hakkında ise;  "Kalbimde kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetim var. Sevilla ile iki yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlayıp sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Ama kalbimde Vila Nova FC için bir şeyler yapabilmek için küçük bir şey var. İleride ne olur bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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