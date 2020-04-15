Son dakika Hatay'da deprem oldu! Son depremler...

HATAY son dakika depremi ile sarsıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde ilk belirlemelere göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Adana çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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Son dakika haberine göre; Merkez üssü Hatay'ın Suriye sınırı olan deprem, 10.40'da meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 24.99 kilometre olarak kaydedildi.

"Olumsuz bir ihbar bulunmuyor''

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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