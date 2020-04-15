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Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Koronavirüs nedeniyle THY’den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Korona yüzünden ölen 3.pilot
Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

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